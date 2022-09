(Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA – “Le”, film dipresentato in anteprima alle Notti Veneziane della Mostra del Cinema di Venezia, è la storia di sette amiche trans che, tra delirio e dramma, hanno sempre scelto lo spettacolo. Un inno a chi fa della propria vita un percorso libero con forza coraggio lacrime, gioia, nonostante tutto. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘Storia di mia moglie’ di Ildikó Enyedi dal 14 aprile al cinema In ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro Aldo Baglio, film senza Giovanni e Giacomo ma non è un addio al trio Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con Sposa in Rosso “Il signore delle formiche”, il nuovo film di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano ...

'Le favolose' di Roberta Torre in sala dal 5 al 7 settembre Il grande successo arriva nel 1997 con il suo primo lungometraggio Tano da morire, un musical originale e sorprendente che ironizza sulla... Utilizzando frammenti di super 8, inserti in bianco e nero, interviste, filmini amatoriali e una ottima colonna sonora, Roberta Torre ci porta dentro l'universo trans intersecando dolori e sofferenze,... ROMA - "Le favolose", film di Roberta Torre presentato in anteprima alle Notti Veneziane della Mostra del Cinema di Venezia, è la storia di sette amiche trans...