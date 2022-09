L'annuncio con una fotografia pubblicata su Instagram. L'attore e l'imprenditrice hanno già una figlia, Nina Speranza, nata a maggio 2020 (Di venerdì 2 settembre 2022) Una foto in cui si trova con sua moglie e sua figlia in riva al mare. E una semplice didascalia che annuncia la lieta novella: «io, te, Nina e una nuova luce…». Luca Argentero diventerà di nuovo papà: sua moglie Cristina Marino è incinta. Luca Argentero: la famiglia si allarga Ha deciso di comunicarlo direttamente ai suoi follower prima che la voce iniziasse a girare. Luca Argentero ha pubblicato una fotografia su Instagram dove si intravede il pancione di sua moglie Cristina Marino. La coppia ha già una figlia, Nina Speranza, nata a maggio 2020. I due si sono sposati in gran segreto il 5 giugno 2021 a Città della Pieve ma sono legati dal 2016. In quell’anno l’imprenditrice attiva nel ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 settembre 2022) Una foto in cui si trova con sua moglie e suain riva al mare. E una semplice didascalia che annuncia la lieta novella: «io, te,e una nuova luce…». Luca Argentero diventerà di nuovo papà: sua moglie Cristina Marino è incinta. Luca Argentero: la famiglia si allarga Ha deciso di comunicarlo direttamente ai suoi follower prima che la voce iniziasse a girare. Luca Argentero ha pubblicato unasudove si intravede il pancione di sua moglie Cristina Marino. La coppia ha già una. I due si sono sposati in gran segreto il 5 giugno 2021 a Città della Pieve ma sono legati dal 2016. In quell’anno l’attiva nel ...

