La rivoluzione di Ethereum che tutti aspettano (Di venerdì 2 settembre 2022) Il progetto blockchain sta per modificare il sistema con cui certifica le operazioni in criptovaluta verso uno che riduce del 99% i consumi energetici. Se avrà successo, potrebbe simboleggiare un momento di svolta per il mondo blockchain Leggi su wired (Di venerdì 2 settembre 2022) Il progetto blockchain sta per modificare il sistema con cui certifica le operazioni in criptovaluta verso uno che riduce del 99% i consumi energetici. Se avrà successo, potrebbe simboleggiare un momento di svolta per il mondo blockchain

ItaliaStartUp_ : La rivoluzione di Ethereum che tutti aspettano - infoiteconomia : La rivoluzione verde delle criptomonete: ecco come Ethereum abbatterà del 99,9% il consumo di energia - stefanodirusso1 : Cambia il sistema per validare gli scambi della valuta digitale che oggi richiede energia pari a quella utilizzata… - angiuoniluigi : RT @repubblica: La rivoluzione verde delle critpomonete: ecco come Ethereum abbatterà del 99,9% il consumo di energia - repubblica : La rivoluzione verde delle critpomonete: ecco come Ethereum abbatterà del 99,9% il consumo di energia… -