Juve, Milik fa rifiatare Vlahovic? Ma Allegri li ha provati anche insieme (Di venerdì 2 settembre 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di @arekmilik9: «Questo è un momento speciale nella mia vita. Giocar… - LeviAck8_ : RT @ilducadi: @LeviAck8_ la Juve su azione a oggi: gol di milik 2 gol grazie a di Maria la prima giornata stop - ilducadi : @LeviAck8_ la Juve su azione a oggi: gol di milik 2 gol grazie a di Maria la prima giornata stop - ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Juve, Milik avanti a suon di gol. E se giocasse in coppia con Vlahovic? #Juve #Juventus - RosarioCutuli7 : L'unico giocatore sereno nella juve in questo momento è Milik e si vede fa tutto facile e due goal in due gare da v… -