"Il reddito di cittadinanza? Con quei soldi...". Salvini umilia Di Maio in diretta (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteo Salvini, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 2 settembre, attacca Luigi Di Maio e il suo ex partito, il M5s guidato da Conte: "Trenta miliardi per interventi contro il caro bollette non bastano più, deve intervenire l'Unione Europea. Io preferisco fare un po' di debito adesso e salvare un milioni di posti di lavoro invece che spenderne il doppio per pagare cassa integrazione, reddito di cittadinanza o assegno di disoccupazione". Quindi il leader della Lega si dice convinto che il centrodestra "vincerà le elezioni, ma sarà un periodo difficile. Non vorremmo ritrovarci con un milione di disoccupati...". "Fino a ieri e fino a stamattina - prosegue Salvini - le imprese italiane che mi chiamavano per chiedere al governo 30 miliardi" di scostamento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteo, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 2 settembre, attacca Luigi Die il suo ex partito, il M5s guidato da Conte: "Trenta miliardi per interventi contro il caro bollette non bastano più, deve intervenire l'Unione Europea. Io preferisco fare un po' di debito adesso e salvare un milioni di posti di lavoro invece che spenderne il doppio per pagare cassa integrazione,dio assegno di disoccupazione". Quindi il leader della Lega si dice convinto che il centrodestra "vincerà le elezioni, ma sarà un periodo difficile. Non vorremmo ritrovarci con un milione di disoccupati...". "Fino a ieri e fino a stamattina - prosegue- le imprese italiane che mi chiamavano per chiedere al governo 30 miliardi" di scostamento di ...

Mov5Stelle : Vanno all'assalto del decreto Dignità voluto dal Movimento 5 Stelle contro il precariato, propongono un maggiore ut… - raffaellapaita : Il Pd di Letta riesce a superare l’ultima frontiera: in Parlamento sarà il più strenuo difensore del reddito di cit… - carlosibilia : Politici che guadagnano 500 euro al giorno si accaniscono contro famiglie che prendono 500 euro al mese per avere d… - Didi_Valobra : RT @PoliticaPerJedi: Due terzi dei percettori del reddito di cittadinanza non sono occupabili, per età o condizioni fisiche. Per molti di q… - ManilaNuova : RT @Annalisafri: #controcorrente ' Con il reddito di cittadinanza prendono più di me che ho lavorato 23 anni' ( Una pensionata) -