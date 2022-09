Dramma a Caccamo, donna trovata morta in giardino (Di venerdì 2 settembre 2022) Una donna di 63 anni è stata trovata morta questa mattina in un giardino in contrada Corvo a Caccamo. A chiamare i soccorsi è stata la vicina di casa che vedeva la donna distesa per terra e non dava segnali di vita. L’ha chiamata più volte, ma la donna non rispondeva. Antoninette Genon è morta per arresto cardiocircolatorio. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 con due ambulanze e hanno constatato la morte. Dopo l’ispezione sul corpo della donna la salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali. L'articolo proviene da DirettaSicilia. Leggi su sicilia.news (Di venerdì 2 settembre 2022) Unadi 63 anni è stataquesta mattina in unin contrada Corvo a. A chiamare i soccorsi è stata la vicina di casa che vedeva ladistesa per terra e non dava segnali di vita. L’ha chiamata più volte, ma lanon rispondeva. Antoninette Genon èper arresto cardiocircolatorio. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 con due ambulanze e hanno constatato la morte. Dopo l’ispezione sul corpo dellala salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali. L'articolo proviene da DirettaSicilia.

