Comune di Rimini: Concorso per 2 Dirigenti (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Comune di Rimini ha indetto un Concorso Pubblico per l'assunzione di 2 Dirigenti a tempo determinato, da inserire in vari settori. Di cui 1 posto nel settore Infrastrutture e Qualità Ambiente, ed 1 nel settore Facility Management. Bando di Concorso E' indetto il seguente avviso di selezione: avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, di estensione pari alla durata residua del mandato amministrativo in corso, salvo proroga o rinnovo, per la copertura di un posto di dirigente responsabile del settore infrastrutture e qualità ambientale e di un posto di dirigente responsabile del settore facility management - codice Concorso 2022-114-7. Requisiti ed Invio della Domanda I requisiti richiesti e le modalità di ...

