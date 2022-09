Pall_Gonfiato : #Cassano e lo scontro con un grande campione: “Mi disse ripetutamente che ero un deficiente” -

di Chiara Ferrara) DIRETTA/ Atalanta Roma Primavera (risultato finale 1 - 4):cala il poker ... E' giàal vertice tra due squadre che hanno iniziato nel migliore dei modi il loro cammino ..., che già nel recente passato ha avuto unoa distanza con Ronaldo (quest'ultimo pare offesosi perché Fantantonio aveva elogiato il quasi omonimo che giocava nell'Inter, definendo il ...E' rimasta chiusa per quasi quattro ore nella notte l'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto casertano compreso tra gli svincoli di Capua e Caianello in ...Stop alla produzione dalla settimana prossima. Ammortizzatore per almeno un paio di mesi. Criticità alla Automotive di Tolmezzo: mancano i componenti, la situazione viene valutata mese per mese ...