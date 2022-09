Calciomercato | Moggi dà i voti | “Scudetto all’Inter”

Leggi su funweek

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il miglior acquisto di questa tornata di? Sicuramente del Napoli con Kvaratskhelia, poi il Milan con De Ketelaere: e con il miglior giocatore del Belgio si capisce che i rossoneri pensano non solo al presente ma anche al futuro”. Lo dice Lucianoall’Adnkronos, il giorno dopo la chiusura del mercato di Serie A. “Kvaratskhelia il colpo migliore -specifica- prima di tutto perché è bravo, poi perché l’hanno pagato poco; e poi gli arbitri non lo ammoniscono perché il nome è troppo difficile…”. L’Inter “ha fatto bene perché ha mantenuto una squadra forte, e secondo me saranno loro a vincere lo, già così come stanno: e bisogna vedere se nella tornata di gennaio del mercato non faranno anche qualche miglioramento”. Poi c’è “il fenomeno Atalanta: tende a vendere e non a ...