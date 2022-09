Zakaria Juve, accordo per la cessione: va al Chelsea (Di giovedì 1 settembre 2022) Zakaria lascia la Juve: accordo raggiunto per il centrocampista svizzero, che si trasferirà al Chelsea Stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, la Juve ha messo a segno un altro colpo in uscita. Denis Zakaria aveva offerte dall’Inghilterra, dove il mercato chiude a mezzanotte. Il Chelsea si è assicurato le prestazioni dello svizzero, che si tasferisce in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022)lascia laraggiunto per il centrocampista svizzero, che si trasferirà alStando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, laha messo a segno un altro colpo in uscita. Denisaveva offerte dall’Inghilterra, dove il mercato chiude a mezzanotte. Ilsi è assicurato le prestazioni dello svizzero, che si tasferisce in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Contatto #Juve-#Roma per #Zakaria: i giallorossi hanno sondato questa pista con la formula del prestito. Al tempo s… - FBiasin : #Milik è un altro ottimo acquisto della #Juve, l’ennesimo in questa sessione di mercato. Anche #Zakaria è stato un… - _Morik92_ : Due piccoli aggiornamenti veloci: - La #Roma si è informata su #Zakaria, c'è stata una chiacchierata diretta tra T… - GianniJ08 : Finalmente si chiude il #Calciomercato... Le uscite in prestito di Arthur e Zakaria consentono di tenere in rosa i… - MarzianoAnsioso : RT @nicolauras16: Betancur e Kulusevski a gennaio, ora #Arthur e #Zakaria: quattro giocatori della #Juve in pochi mesi in @premierleague -… -