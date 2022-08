Vlahovic una sentenza. Manca brillantezza ma i segnali sono positivi (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo il 2 - 0 sullo Spezia Massimiliano Allegri si gode un Vlahovic implacabile e molti segnali positivi dagli uomini chiave, in attesa del pieno ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo il 2 - 0 sullo Spezia Massimiliano Allegri si gode unimplacabile e moltidagli uomini chiave, in attesa del pieno ...

GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveSpezia 2-0: Vlahovic è una sentenza su punizione, Milik trova la prima gioia in bianconero ????… - juventusfc : 25’| Segna Locatelli ma dopo una verifica al VAR la rete viene annullata per un controllo con il braccio di Vlahovic. #JuveRoma [1-0] - MarcelloChirico : @PinoVaccaro77 allora è 'pallone inatteso' pure quello che rimbalza sul braccio di Vlahovic nell'azione del gol di… - BianconeraNews : Non potevano mancare nemmeno oggi le pagelle, fatte in occasione della sfida tra #Juventus e #Spezia: chi vi ha con… - Paolo_Bargiggia : Juventus, Allegri: “Milik ha una pulizia di gioco diversa da Vlahovic. Pochi calciatori controllano la palla come M… -