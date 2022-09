US Open 2022, Carlos Alcaraz accede ai sedicesimi: sconfitto Coria con un netto 3-0 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutto facile per Carlos Alcaraz nel secondo turno degli US Open 2022. Sul cemento statunitense l’iberico (n.3 del seeding) ha battuto senza problemi l’argentino Federico Coria (n.78 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1 7-5 in due ore e 12 minuti di gioco. Al sedicesimi di finale ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby (n.43 ATP). Pronti, via e per Alcaraz c’è subito una palla break. Il classe 2003 non riesce però a finalizzare e Coria sale sull’1-0. A questo punto il set prosegue on serve fino al 2-2, poi per lo spagnolo ci sono altre due per allungare e la seconda è quella buona per passare in vantaggio (3-2). L’argentino prova subito a rientrare andando tre volte a un passo al pareggio, ma la testa di serie n.3 è attenta e annulla tutte le palle ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutto facile pernel secondo turno degli US. Sul cemento statunitense l’iberico (n.3 del seeding) ha battuto senza problemi l’argentino Federico(n.78 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1 7-5 in due ore e 12 minuti di gioco. Aldi finale ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby (n.43 ATP). Pronti, via e perc’è subito una palla break. Il classe 2003 non riesce però a finalizzare esale sull’1-0. A questo punto il set prosegue on serve fino al 2-2, poi per lo spagnolo ci sono altre due per allungare e la seconda è quella buona per passare in vantaggio (3-2). L’argentino prova subito a rientrare andando tre volte a un passo al pareggio, ma la testa di serie n.3 è attenta e annulla tutte le palle ...

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - DavidPuente : Il falso sondaggio elettorale con il M5s primo partito - anna_boggero : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner si qualifica al terzo turno degli Us Open, battendo in tre set lo statunitense Christopher Eubanks. Prossim… - zazoomblog : Sinner piega Eubanks e vola al terzo turno degli Us Open - #Sinner #piega #Eubanks #terzo #turno -