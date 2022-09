Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Lavinia Mauro, modella e studentessa he corteggiava Nicolò Brigante (Di giovedì 1 settembre 2022) La nuova tronista del programma che a breve tornerà in onda su Canale 5, Uomini e Donne, e che sarà affiancata da Federica Aversano, si chiama Lavinia Mauro, classe 1996 e già nota nel medesimo dating show in qualità di corteggiatrice di Nicolò Brigante. Chi è Lavinia Mauro Manca pochissimo per il ritorno di onda del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e finalmente sono stati resi noti i nomi delle due troniste: insieme all’ex corteggiatrice dell’edizione passata, di Matteo Ranieri, Federica Aversano, ci sarà la corteggiatrice di Nicolò Brigante, Lavinia Mauro.Lavinia, 26enne di Roma, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 settembre 2022) Ladel programma che a breve tornerà in onda su Canale 5,, e che sarà affiancata da Federica Aversano, si chiama, classe 1996 e già nota nel medesimo dating show in qualità di corteggiatrice di. Chi èManca pochissimo per il ritorno di onda del programma di Maria De Filippi,, e finalmente sono stati resi noti i nomi delle due troniste: insieme all’ex corteggiatrice dell’edizione passata, di Matteo Ranieri, Federica Aversano, ci sarà la corteggiatrice di, 26enne di Roma, ...

