Ultime Notizie Roma del 01-09-2022 ore 12 | 10

(Di giovedì 1 settembre 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio il governo pensa a un decreto autonomo per interventi sul carro nergia e proroga fino al 5 ottobre il taglio delle accise su benzina e diesel Palazzo Chigi si prepara emanare un nuovo decreto per il contenimento dei consumi domestici nel documento che dovrebbe essere pubblicata giorni previsti i termosifoni giù di 1° i riscaldamenti spenti un’ora prima In che anno anche sostegni 10 miliardi ma senza scostamento di bilancio e fonti delle motivo aggiungono nuovi interventi in vendita doc non nel decreto aiuti Cingolani presentare al premier Mario Draghi il piano di risparmio energetico da oggi sanzioni più dure per le imprese che non pagano la tassa sulle extraprofitti in quanto proteggono gli appelli di partiti associazioni di categoria Meloni lo scostamento di ...