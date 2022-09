UFFICIALE – L’arbitro Sozza per Lazio-Napoli (Di giovedì 1 settembre 2022) UFFICIALE, L’arbitro Sozza per Lazio-Napoli Sarà Simone Sozza L’arbitro di Lazio-Napoli, gara in programma sabato sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Ecco la sestina completa: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 settembre 2022)perSarà Simonedi, gara in programma sabato sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Ecco la sestina completa: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

