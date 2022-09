Stati Uniti, gli americani fumano più marijuana che sigarette: il 68% pensa che dovrebbe essere legalizzata. Il sondaggio (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli americani preferiscono fumare marijuana rispetto alle sigarette. Lo rivela un nuovo sondaggio della Gallup secondo cui l’uso dell’erba è ai massimi livelli da quando la domanda è stata posta nel 2013. I dati hanno rivelato che il 16% degli interviStati ha dichiarato di aver fumato marijuana, lo scorso anno era del 12%. Al contrario solo l’11% ha detto di aver fumato una sigaretta, nel 2021 la quota era del 16%. Negli anni ’50, si legge su Repubblica, era del 45%. Secondo quanto scrive Forbes, il numero delle persone che fa uso di cannabis continua a salire man mano che i diversi Stati americani riformano le loro leggi sulla marijuana. È stata legalizzata in 38 Stati, ai quali con molta probabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Glipreferiscono fumarerispetto alle. Lo rivela un nuovodella Gallup secondo cui l’uso dell’erba è ai massimi livelli da quando la domanda è stata posta nel 2013. I dati hanno rivelato che il 16% degli interviha dichiarato di aver fumato, lo scorso anno era del 12%. Al contrario solo l’11% ha detto di aver fumato una sigaretta, nel 2021 la quota era del 16%. Negli anni ’50, si legge su Repubblica, era del 45%. Secondo quanto scrive Forbes, il numero delle persone che fa uso di cannabis continua a salire man mano che i diversiriformano le loro leggi sulla. È statain 38, ai quali con molta probabilità ...

