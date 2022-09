“Sono entusiasta” | Elisa Isoardi al settimo cielo Cosa sta accadendo

louehbyhazza : Ho letto più volte la parola ‘freedom’ in questa intervista che in un libro di storia. Sono entusiasta di questo a… - dadaebasta : @_vedocose Ciao Rossella ?? Si, sono entusiasta e soprattutto sollevata perché non era affatto scontato tornare in questa scuola. - ANGELOARTESACRA : Sono entusiasta dell'aspetto del nostro nuovo sito web! - Rosso3Nero : Sono molto entusiasta di #Dest terzino destro, meno entusiasta di Dest ala destra. Adesso Pioli deve comporre il puzzle. #Milan - shalomroma : 'Sono molto entusiasta e felice di unirmi all'IDF, voglio offrire il mio contribuito' ha detto #Afrifah,velocista i… -

CremonaSport

'Stiamo andando in un posto, raga, dove non c'è veramente nessuno', rivelavauno dei sub ... I due ciriusciti al quarto tentativo: 'Raga, missione compiuta. Ci siamo fatti 140 euro'. Il ...Il suo stile di calcio e di allenatore tira fuori il meglio di me edi ciò che mi ha detto sui suoi piani e ambizioni ". Non manca un saluto al suo recente passato, l' Ajax : " I miei ... Hendry in Italia per la Cremo: "Fantastico, sono entusiasta" Vorrei dirti che, la conduttrice entusiasta per il ritorno in onda: "Ho tre parole chiave" Dopo due anni di attesa Elisa Isoardi è pronta per ritornare ...