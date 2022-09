Sky – Napoli, niente Navas e Cristiano Ronaldo: tutto saltato (Di giovedì 1 settembre 2022) Cristiano Ronaldo e Keylor Navas non vestiranno la maglia del Napoli, lo fa sapere Luca Marchetti di Sky. Secondo l’esperto di mercato della piattaforma satellitare, non ci sono più i tempi per portare i due giocatori in azzurro. “Il Manchester United – dice a Radio Marte -ha fatto sapere di considerare chiuso il suo mercato. Non ci sono i tempi per concludere un’operazione così importante. Lo stesso discorso vale per la pista Keylor Navas: non c’è accordo tra l’estremo difensore ed il Paris Saint-Germain, servirebbe troppo tempo per permettergli di svincolarsi. Di certo, il Napoli non lo prenderà con la formula del prestito. Anche per lo svincolo, però, la deadline è troppo stretta. Ricordiamo che, per regolamento, lo svincolo deve avvenire all’interno delle finestre di mercato, non ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022)e Keylornon vestiranno la maglia del, lo fa sapere Luca Marchetti di Sky. Secondo l’esperto di mercato della piattaforma satellitare, non ci sono più i tempi per portare i due giocatori in azzurro. “Il Manchester United – dice a Radio Marte -ha fatto sapere di considerare chiuso il suo mercato. Non ci sono i tempi per concludere un’operazione così importante. Lo stesso discorso vale per la pista Keylor: non c’è accordo tra l’estremo difensore ed il Paris Saint-Germain, servirebbe troppo tempo per permettergli di svincolarsi. Di certo, ilnon lo prenderà con la formula del prestito. Anche per lo svincolo, però, la deadline è troppo stretta. Ricordiamo che, per regolamento, lo svincolo deve avvenire all’interno delle finestre di mercato, non ...

