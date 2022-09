Sinner-Eubanks in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di giovedì 1 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Cristopher Eubanks nella circostanza del secondo turno degli Us Open 2022, torneo Slam sul cemento outdoor americano. Il tennista azzurro insegue la seconda vittoria del torneo, dopo quella in cinque set contro Altmaier, ma va anche a caccia di certezze dopo i dubbi dell’esordio. L’impegno non sarà il più facile, visto che se la vedrà contro il qualificato Eubanks, che ha vinto le ultime quattro partite disputate a Flushing Meadows e potrà contare sul sostegno del pubblico a stelle e strisce. Il classe 2001 partirà comunque con i favori del pronostico; nessun precedente tra i due. SEGUI IL LIVE TABELLONE MONTEPREMI Il confronto tra Sinner e Eubanks è in programma oggi, giovedì 1 settembre, come secondo match sul Louis ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Jannikaffronterà Cristophernella circostanza del secondo turno degli Us, torneo Slam sul cemento outdoor americano. Il tennista azzurro insegue la seconda vittoria del torneo, dopo quella in cinque set contro Altmaier, ma va anche a caccia di certezze dopo i dubbi dell’esordio. L’impegno non sarà il più facile, visto che se la vedrà contro il qualificato, che ha vinto le ultime quattro partite disputate a Flushing Meadows e potrà contare sul sostegno del pubblico a stelle e strisce. Il classe 2001 partirà comunque con i favori del pronostico; nessun precedente tra i due. SEGUI IL LIVE TABELLONE MONTEPREMI Il confronto traè in programma, giovedì 1 settembre, come secondo match sul Louis ...

