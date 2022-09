Scuola: Bianchi, “Gli orari non saranno soggetti ai prezzi del gas” (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA – “La Scuola deve essere l’ultima” ad essere interessata da eventuali provvedimenti sui “problemi connessi al costo dell’energia”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo a “Radio Anch’io” su Radio 1. “La Scuola ha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas”, ha sottolineato il ministro commentando ipotesi di chiusure al sabato (con dad) o accorpamenti di orari per consumare meno energia negli istituti scolastici. “Stiamo investendo tempi prolungati, sui tempi pieni, stiamo dando risorse per le mense e per le palestre ma questo è un altro piano”, ha aggiunto il ministro. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA – “Ladeve essere l’ultima” ad essere interessata da eventuali provvedimenti sui “problemi connessi al costo dell’energia”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio, intervenendo a “Radio Anch’io” su Radio 1. “Laha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas”, ha sottolineato il ministro commentando ipotesi di chiusure al sabato (con dad) o accorpamenti diper consumare meno energia negli istituti scolastici. “Stiamo investendo tempi prolungati, sui tempi pieni, stiamo dando risorse per le mense e per le palestre ma questo è un altro piano”, ha aggiunto il ministro. L'articolo L'Opinionista.

