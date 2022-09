Rampelli (FdI): "Ita, una forzatura che puzza di bruciato Se il cdx vince Meloni premier con buona pace di tutti" (Di giovedì 1 settembre 2022) "Sembra quasi che qualcuno abbia fatto accordi inconfessabili per cedere a terzi la gestione di flussi turistici". Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia, racconta ad Affaritaliani.it la visione del partito presieduto da Giorgia Meloni anche in materia economica Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 settembre 2022) "Sembra quasi che qualcuno abbia fatto accordi inconfessabili per cedere a terzi la gestione di flussi turistici". Fabio, vicepresidente della Camera ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia, racconta ad Affaritaliani.it la visione del partito presieduto da Giorgiaanche in materia economica Segui su affaritaliani.it

GiovaQuez : Negli ultimi 30 anni sono stati spesi non meno di 13 miliardi su Alitalia. Ma per Rampelli (FdI) 'è un business ed… - Affaritaliani : Rampelli (FdI): 'Su Ita una forzatura che puzza di bruciato' - GiuseppeGoglio : RT @GiovaQuez: Negli ultimi 30 anni sono stati spesi non meno di 13 miliardi su Alitalia. Ma per Rampelli (FdI) 'è un business ed è per int… - elvise1657 : RT @GiovaQuez: Negli ultimi 30 anni sono stati spesi non meno di 13 miliardi su Alitalia. Ma per Rampelli (FdI) 'è un business ed è per int… - Gio1768 : RT @GiovaQuez: Negli ultimi 30 anni sono stati spesi non meno di 13 miliardi su Alitalia. Ma per Rampelli (FdI) 'è un business ed è per int… -