Quirinale: Mattarella incontra Presidente Azerbaigian (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente la viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Ildella Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alildella Repubblica dell', Ilham Aliyev, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente la viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni.

