Probabili formazioni Cremonese-Sassuolo: quinta giornata Serie A 2022/2023 (Di giovedì 1 settembre 2022) Le Probabili formazioni di Cremonese-Sassuolo, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 4 settembre nella cornice dello stadio Giovanni Zini. La partita sarà trasmessa su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato nella cornice di questa sfida? Scopriamolo insieme. Cremonese – Okereke e Dessers in attacco, con Zanimacchia a supporto. Quagliata e Sernicola sulle fasce, mentre in difesa spazio a Bianchetti, Chiriches e Lochoshvili. Sassuolo – Defrel, Pinamonti e Kyriakopoulos in attacco. A centrocampo spazio a Frattesi, Maxime Lopez e ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 4 settembre nella cornice dello stadio Giovanni Zini. La partita sarà trasmessa su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato nella cornice di questa sfida? Scopriamolo insieme.– Okereke e Dessers in attacco, con Zanimacchia a supporto. Quagliata e Sernicola sulle fasce, mentre in difesa spazio a Bianchetti, Chiriches e Lochoshvili.– Defrel, Pinamonti e Kyriakopoulos in attacco. A centrocampo spazio a Frattesi, Maxime Lopez e ...

