Pensione vecchiaia INPS, chi ha sempre lavorato a nero può averla? (Di giovedì 1 settembre 2022) È una domanda che si fanno in molti: si può andare in Pensione con il lavoro in nero, quindi senza aver versato contributi? La Pensione di anzianità non è più semplice come un tempo. Ormai le nuove pensioni non avranno quasi alcuna quota retributiva, ma esclusivamente contributiva. Chi riesce a maturare i contributi necessari per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 settembre 2022) È una domanda che si fanno in molti: si può andare incon il lavoro in, quindi senza aver versato contributi? Ladi anzianità non è più semplice come un tempo. Ormai le nuove pensioni non avranno quasi alcuna quota retributiva, ma esclusivamente contributiva. Chi riesce a maturare i contributi necessari per L'articolo proviene da Consumatore.com.

William11490201 : @aitantena @alposto È il fratello, ex primario in pensione a Modena. Carlo sta benissimo a casa, ha molto da fare,… - CinziaGiachetti : @LaStampa lei invece le donne le ha condannate alla pensione di vecchiaia a 67 anni lasciando sul lastrico molte se… - Miriam52561036 : @Aldaegrassa @res_rei @martola__ Ce ne vogliano tanti per affrontare la vecchiaia soprattutto se non si vuole grava… - chi_scrive : La fiamma nel buio Sarà anche in pensione, un po' malandato per i problemi al ginocchio, sempre più preoccupato p… - Scarletth51 : @La7tv Perché la Fornero ha messo uno spartiacque ? Se una donna ha dieci anni di contributi prima del 1996 e altri… -