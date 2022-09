Non solo bollette, la classifica dei prezzi impazziti (Di giovedì 1 settembre 2022) Numeri sconvolgenti. Una vera rivoluzione che, in negativo, sta per travolgere la nostra economia. E per modificare, anche nel profondo, le nostre abitudini. Perché, ed ormai è chiaro a tutti, anche ai tromboni di sinistra che per mesi hanno minimizzato gli effetti nefasti di certe politiche europee, o la guerra in Ucraina cessa entro un mese o si trova, in ogni caso, un accordo con Putin per il gas russo o il 2022 sarà l'anno della svolta. Del prima e del dopo. Sono i voli internazionali i prodotti che maggiormente hanno risentito dell'inflazione, schizzati in alto del 128,1% rispetto alle medie di agosto 2021. Al secondo posto l'energia elettrica, più che raddoppiata in un anno con +102,9%. Un aggravio medio, tra mercato libero e tutelato, di circa 650 euro annui a famiglia. Un'autentica follia. Che, per altro, non tiene conto del dramma delle aziende. Medaglia di bronzo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Numeri sconvolgenti. Una vera rivoluzione che, in negativo, sta per travolgere la nostra economia. E per modificare, anche nel profondo, le nostre abitudini. Perché, ed ormai è chiaro a tutti, anche ai tromboni di sinistra che per mesi hanno minimizzato gli effetti nefasti di certe politiche europee, o la guerra in Ucraina cessa entro un mese o si trova, in ogni caso, un accordo con Putin per il gas russo o il 2022 sarà l'anno della svolta. Del prima e del dopo. Sono i voli internazionali i prodotti che maggiormente hanno risentito dell'inflazione, schizzati in alto del 128,1% rispetto alle medie di agosto 2021. Al secondo posto l'energia elettrica, più che raddoppiata in un anno con +102,9%. Un aggravio medio, tra mercato libero e tutelato, di circa 650 euro annui a famiglia. Un'autentica follia. Che, per altro, non tiene conto del dramma delle aziende. Medaglia di bronzo ...

