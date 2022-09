“Nessuno lo sapeva”: la relazione segreta di Maria De Filippi con lui | È famosissimo (Di giovedì 1 settembre 2022) Una donna tutta d’un pezzo che nasconde un segreto. Una relazione inaspettata che vede protagonista proprio lei, Maria de Filippi. Maria De Filippi è stata protagonista di una relazione segreta, un qualcosa che non ha rivelato mai a Nessuno fino a quando non si è trovata con le spalle al muro. La conferma arriva direttamente da un celebre cantante italiano che all’improvviso si è trovato al centro di un triangolo amoroso. Scopriamo insieme qualcosa di più. Quando pensiamo ad una grandissima conduttrice, immediatamente ci viene in mente lei, la celebre Maria de Filippi, moglie di un altro grande volto del mondo dello spettacolo, Maurizio Costanzo. Era il 28 agosto del 1995 il giorno in cui sono ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 1 settembre 2022) Una donna tutta d’un pezzo che nasconde un segreto. Unainaspettata che vede protagonista proprio lei,deDeè stata protagonista di una, un qualcosa che non ha rivelato mai afino a quando non si è trovata con le spalle al muro. La conferma arriva direttamente da un celebre cantante italiano che all’improvviso si è trovato al centro di un triangolo amoroso. Scopriamo insieme qualcosa di più. Quando pensiamo ad una grandissima conduttrice, immediatamente ci viene in mente lei, la celebrede, moglie di un altro grande volto del mondo dello spettacolo, Maurizio Costanzo. Era il 28 agosto del 1995 il giorno in cui sono ...

little_freakHS : RT @defencelessh__: quante cazzo di interviste ha fatto e preparato e nessuno sapeva niente ma che cazzo è un fantasma? - defencelessh__ : quante cazzo di interviste ha fatto e preparato e nessuno sapeva niente ma che cazzo è un fantasma? - ariolele : RT @EmilioRavizza: GLI UCRAINI NON SONO DEMOCRATICI MA UN POPOLO CHE FINO ALL'ALTRO IERI NESSUNO SAPEVA COSA SIGNIFICASSE E COSA CONTASSE R… - nicfaccisognare : RT @conuncriterio: 'Mi stupisce ed emoziona il fatto che nessuno di voi sapeva che sarei venuto' NO NICCOLÒ TU NON HAI CAPITO GLI INFARTI C… - SalvoSalento : @mcpianto @LisaPesce77 @RoyDeVita @robersperanza Quindi, siccome NESSUNO sapeva cosa fare, SOLO NOI abbiamo avuto il record di morti? -