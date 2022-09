Ndombele sembra Bakayoko per di più in sovrappeso (Di giovedì 1 settembre 2022) FALLI DA DIETRO – 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 È il giorno della Joya. Doppietta al Monza. Squadretta che, chissà perché, mi ricorda a tratti la Versace o che so Mickey Rourke. Insomma certi devastanti disastri di chirurgia estetica di star rifatte. Una sensazione di finto temporaneamente apparecchiato, da smontare appena sia finita la festa. Esilaranti i due gol in contropiede con la linea difensiva altissima e stra-sbilanciata. In fondo è lo stesso errore che commette Alvini a San Siro. Ma comunque quella è più squadra. Ha più idee e più schemi, Ha più personalità e più coraggio. Il tecnico di Fucecchio mette sempre un uomo alle spalle del centrocampo nerazzurro, che manda in confusione costante l’assetto difensivo inzaghino. Il bel gol di Okeleke, in chiusura, e il giusto premio di consolazione alla prestazione. Campanello d’allarme per i Suninter. Le distrazioni difensive. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) FALLI DA DIETRO – 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 È il giorno della Joya. Doppietta al Monza. Squadretta che, chissà perché, mi ricorda a tratti la Versace o che so Mickey Rourke. Insomma certi devastanti disastri di chirurgia estetica di star rifatte. Una sensazione di finto temporaneamente apparecchiato, da smontare appena sia finita la festa. Esilaranti i due gol in contropiede con la linea difensiva altissima e stra-sbilanciata. In fondo è lo stesso errore che commette Alvini a San Siro. Ma comunque quella è più squadra. Ha più idee e più schemi, Ha più personalità e più coraggio. Il tecnico di Fucecchio mette sempre un uomo alle spalle del centrocampo nerazzurro, che manda in confusione costante l’assetto difensivo inzaghino. Il bel gol di Okeleke, in chiusura, e il giusto premio di consolazione alla prestazione. Campanello d’allarme per i Suninter. Le distrazioni difensive. ...

