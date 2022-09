Napoli, parte un altro attaccante: Ambrosino vola in prestito al Como (Di giovedì 1 settembre 2022) Napoli, non solo Adam Ounas. Il reparto offensivo perde un altro giocatore nell’ultimo giorno di mercato: Ambrosino vola al Como. Anche la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis si avvia verso la chiusura del calciomercato. Se in entrata nessun altro giocatore sembra destinato ad arrivare, in uscita c’è ancora qualche situazione in ballo. Il direttore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 settembre 2022), non solo Adam Ounas. Il reparto offensivo perde ungiocatore nell’ultimo giorno di mercato:al. Anche la SSCdi Aurelio De Laurentiis si avvia verso la chiusura del calciomercato. Se in entrata nessungiocatore sembra destinato ad arrivare, in uscita c’è ancora qualche situazione in ballo. Il direttore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

