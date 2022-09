Morto bambino autistico di 4 anni caduto da una finestra del quarto piano – riposa in pace (Di giovedì 1 settembre 2022) La più grande preoccupazione di un genitore è di tenere sempre al sicuro i propri figli. Ma a volte, perfino le misure di sicurezza migliori finiscono per non essere sufficienti e possono portare al disastro. Il figlio di Erika Moon, Isaac, era un bambino autistico di 4 anni e, come detto da sua madre, non parlava e non riusciva a percepire il pericolo. Il suo essere inconsapevole del pericolo ha portato a una situazione terribile. Per tenere il figlio al sicuro, Erika aveva messo un cancelletto per bambini nel suo appartamento di Boston, così che Isaac non potesse avvicinarsi alle zone più pericolose della casa. Ma secondo Erika, il bambino in qualche modo è riuscito ad aggirare il cancelletto ed è riuscito ad aprire una finestra. “Ha aperto il cancelletto che blocca la ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 1 settembre 2022) La più grande preoccupazione di un genitore è di tenere sempre al sicuro i propri figli. Ma a volte, perfino le misure di sicurezza migliori finiscono per non essere sufficienti e possono portare al disastro. Il figlio di Erika Moon, Isaac, era undi 4e, come detto da sua madre, non parlava e non riusciva a percepire il pericolo. Il suo essere inconsapevole del pericolo ha portato a una situazione terribile. Per tenere il figlio al sicuro, Erika aveva messo un cancelletto per bambini nel suo appartamento di Boston, così che Isaac non potesse avvicinarsi alle zone più pericolose della casa. Ma secondo Erika, ilin qualche modo è riuscito ad aggirare il cancelletto ed è riuscito ad aprire una. “Ha aperto il cancelletto che blocca la ...

