Monza, arriva Magnani: scambio con Barberis col Verona

Fuori dai piani di Cioffi per il Verona, Giangiacomo Magnani passa al Monza. Il difensore classe '95, sin qui ancora non utilizzato nel campionato in corso, è chiamato a puntellare una difesa, quella brianzola, che dopo il grave infortunio ad Andrea Ranocchia durante la gara con il Napoli, si è ritrovata a corto di uomini e alternative. Per Magnani, scambio secco di prestiti con il centrocampista Andrea Barberis, capitano in due delle quattro partite giocate sin qui dai brianzoli in questa stagione d'esordio nella massima categoria.

