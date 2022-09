Montecitorio dimentica di riformare il regolamento

(Di giovedì 1 settembre 2022) a differenza di Palazzo Madama che l’ha già approvato – Come al solito i nostri parlamentari al Governo, con maggior precisione quelli della Camera dei Deputati, brillano per doti di laboriosità e tempestività, dovute senza dubbio alle pingui retribuzioni, loro generosamente erogate dagli italiani. L’obbligatoria riforma dei Regolamenti di Camera e Senato, resasi necessaria ed urgente, in seguito all’approvazione di due anni fa (2018) della nuova legge elettorale, il così chiamato “Rosatellum” (dal nome del suo relatore Ettore Rosato), infatti, è stata realizzata solo al Senato. La Camera, quindi, a nuovo Parlamento insediato, dopo le elezioni del 25 settembre, inizierà la sua legislatura senza aver attuato una riforma del propriointerno. Modifica regolamentare, quest’ultima, resasi necessaria nei due rami del Parlamento, dopo il taglio numerico dei ...

