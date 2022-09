Milan, Dest è atterrato a Linate (Di giovedì 1 settembre 2022) Milan, il colpo last minute per rimpiazzare l’infortunato Florenzi, Sergino Dest, è atterrato a Linate: a breve visite mediche e firma Sergino Dest è atterrato a Linate. Il terzino americano, proveniente dal Barcellona è il colpo last minute per sostituire l’infortunato Florenzi. #Milan, ecco #Dest ?? Il terzino è atterrato a Linate.? @DaniGrassini pic.twitter.com/spS2LKKuHT— Milan News 24 (@Milannews24 com) September 1, 2022 Il terzino che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona comincia ora l’iter delle visite mediche e della firma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022), il colpo last minute per rimpiazzare l’infortunato Florenzi, Sergino, è: a breve visite mediche e firma Sergino. Il terzino americano, proveniente dal Barcellona è il colpo last minute per sostituire l’infortunato Florenzi. #, ecco #?? Il terzino è.? @DaniGrassini pic.twitter.com/spS2LKKuHT—News 24 (@news24 com) September 1, 2022 Il terzino che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona comincia ora l’iter delle visite mediche e della firma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

