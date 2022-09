Milan, Dest è atterrato a Linate. Adesso le visite mediche (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Milan accoglie Dest, l'ultimo colpo è arrivato a Milano e Adesso sono in corso le visite mediche, poi la solita trafila e diventerà un nuovo ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilaccoglie, l'ultimo colpo è arrivato ao esono in corso le, poi la solita trafila e diventerà un nuovo ...

AntoVitiello : ???? Prime immagini di Sergiño #Dest, arrivato in prestito dal #Barcellona ??? #Milan Poi direttamente alle visite me… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - AntoVitiello : Come anticipato da @DiMarzio trattativa avanzata del #Milan per prendere Sergiño #Dest del #Barcellona in prestito… - calabrese_u : RT @AntoVitiello: #Vranckx ha terminato le visite mediche, iniziate invece adesso per #Dest. #Milan - ACMilanFan24 : RT @antonello_gioia: #TheoHernandez è arrivato al #Milan a 22 anni nel 2019, dopo stagioni difficili con il #RealMadrid, e si è potentement… -