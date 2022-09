LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando, la Quick-Step controlla (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.02 4 KM AL TRAGUARDO! Altro attacco di Gesbert! Il francese ha preso qualche metro. 17.02 SI forma un sestetto in testa con Gesbert, Kelderman, Vine, Carapaz, Polanc e Brenner. Prova ad attaccare Jan Polanc! 17.01 Come al solito Soler non tiene lo scatto, ma in questa Vuelta abbiamo imparato a non dare mai per vinto lo spagnolo. 17.01 Finito il lavoro di Fabbro, parte Elie Gesbert! 17.00 5 KM AL TRAGUARDO! 16.59 Ci aspettavamo un attacco di un big, per ora si muove Daniel Navarro della Burgos-BH. 16.57 Mas non mette uno dei suoi in testa per ora e davanti tornano i QuickStep. Apparentemente in grande controllo Remco Evenepoel. 16.56 Strano atteggiamento di Roglic e della Jumbo. Mentre ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.02 4 KM AL TRAGUARDO! Altro attacco di Gesbert! Il francese ha preso qualche metro. 17.02 SI forma un sestetto in testa con Gesbert, Kelderman, Vine, Carapaz, Polanc e Brenner. Prova ad attaccare Jan Polanc! 17.01 Come al solito Soler non tiene lo scatto, ma in questaabbiamo imparato a non dare mai per vinto lo spagnolo. 17.01 Finito il lavoro di Fabbro, parte Elie Gesbert! 17.00 5 KM AL TRAGUARDO! 16.59 Ci aspettavamo un attacco di un big, per ora si muove Daniel Navarro della Burgos-BH. 16.57 Mas non mette uno dei suoi in testa per ora e davanti tornano i. Apparentemente in grande controllo Remco Evenepoel. 16.56 Strano atteggiamento di Roglic e della Jumbo. Mentre ...

