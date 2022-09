LIVE Sinner-Eubanks, US Open 2022 in DIRETTA: tra poco al via l’impegno di 2° turno dell’altoatesino (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:32 Primo confronto tra i due giocatori e anche prima di una serie di tre partite che segneranno un giovedì molto italiano a New York, dato che più tardi giocherà Lorenzo Musetti e nella notte Fabio Fognini sfiderà Rafael Nadal. 18:29 Terminato il match Sasnovich-Pegula, passa l’americana in due set (6-4 6-4), e dunque non manca molto al via di Sinner-Eubanks. 17:47 Finito poco fa il primo set tra Aliaksandra Sasnovich e Jessica Pegula. L’americana, numero 8 del seeding, è avanti 6-4 sulla bielorussa. Dopo di loro in campo Sinner e Eubanks. Sinner-Altmaier – Christopher Eubanks Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:32 Primo confronto tra i due giocatori e anche prima di una serie di tre partite che segneranno un giovedì molto italiano a New York, dato che più tardi giocherà Lorenzo Musetti e nella notte Fabio Fognini sfiderà Rafael Nadal. 18:29 Terminato il match Sasnovich-Pegula, passa l’americana in due set (6-4 6-4), e dunque non manca molto al via di. 17:47 Finitofa il primo set tra Aliaksandra Sasnovich e Jessica Pegula. L’americana, numero 8 del seeding, è avanti 6-4 sulla bielorussa. Dopo di loro in campo-Altmaier – ChristopherBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel ...

