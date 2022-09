Lecce, parla il presidente: “Pari strameritato”. Poi il consiglio al Napoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani è intervenuto ai microfoni di Febbre a 90 per analizzare l’ottimo pareggio della sfida contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “I complimenti fanno molto piacere, la squadra ha interpretato al meglio una gara difficilissima, il Napoli è davvero forte, il Lecce però corre tanto, i nostri ragazzini terribili hanno messo in grande difficoltà gli azzurri ed hanno meritato il pareggio. Tutta la rosa è giovanissima, i nostri ragazzi sono nati tutti dal 2000 in poi. Colombo è un 2002 e ieri ha fatto un gran gol, Banda 2001. Siamo contenti e consapevoli di compiere un piccolo azzardo: quello di salvarci con un’età media di 22 anni. Se riuscissimo a farlo anche all’ultimo istante dell’ultima giornata, ne saremmo orgogliosi.“ Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Ildel, Saverio Sticchi Damiani è intervenuto ai microfoni di Febbre a 90 per analizzare l’ottimo pareggio della sfida contro il. Queste le sue dichiarazioni: “I complimenti fanno molto piacere, la squadra ha interpretato al meglio una gara difficilissima, ilè davvero forte, ilperò corre tanto, i nostri ragazzini terribili hanno messo in grande difficoltà gli azzurri ed hanno meritato il pareggio. Tutta la rosa è giovanissima, i nostri ragazzi sono nati tutti dal 2000 in poi. Colombo è un 2002 e ieri ha fatto un gran gol, Banda 2001. Siamo contenti e consapevoli di compiere un piccolo azzardo: quello di salvarci con un’età media di 22 anni. Se riuscissimo a farlo anche all’ultimo istante dell’ultima giornata, ne saremmo orgogliosi.“...

