Lars von Trier sul Parkinson a Venezia 2022: "Mi sento meglio, ma per combattere il tremore ci vorrà tempo" (Di giovedì 1 settembre 2022) Lars von Trier ha partecipato alla conferenza stampa del suo The Kingdom Exodus via Zoom parlando della sua malattia, il Parkinson, e del suo nuovo lavoro che approderà su MUBI prossimamente. La recente diagnosi di Parkinson ha impedito a Lars von Trier di essere presente alla Mostra di Venezia 2022 per presentare la terza e ultima stagione della sua serie di culto, The Kingdom - Il regno, intitolata The Kingdom Exodus. Ma il regista danese è apparso in conferenza stampa collegato via Zoom, e ha parlato del suo nuovo lavoro, ma anche della sua malattia. "Le cure stanno andando bene, ma combattere il tremore richiederà un po' di tempo. Mi sento meglio, ma un po' più ...

