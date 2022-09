La Salernitana ha preso Piatek in prestito con diritto di riscatto (Di giovedì 1 settembre 2022) Torna nel campionato italiano Krzysztof Piatek che dopo le esperienze col Genoa, col Milan e con la Fiorentina giocherà con la maglia della Salernitana. Il polacco aveva cominciato col botto, col Grifone segnava a raffica e l’esperienza al Milan era iniziata alla grande. Poi non è più riuscito a ritrovare continuità. Il Milan, preso Ibra, lo ha dato all’Hertha Berlino. In Bundes non ha inciso. Era tornato in Italia già nello scorso a gennaio, in prestito alla Fiorentina. In viola non ha fatto male ma Commisso non l’ha riscattato. Ora ricomincia dalla Salernitana. I dettagli dell’affare li svela la Gazzetta dello Sport. Piatek arriva in prestito dall’Hertha Berlino con diritto di riscatto che la Salernitana potrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Torna nel campionato italiano Krzysztofche dopo le esperienze col Genoa, col Milan e con la Fiorentina giocherà con la maglia della. Il polacco aveva cominciato col botto, col Grifone segnava a raffica e l’esperienza al Milan era iniziata alla grande. Poi non è più riuscito a ritrovare continuità. Il Milan,Ibra, lo ha dato all’Hertha Berlino. In Bundes non ha inciso. Era tornato in Italia già nello scorso a gennaio, inalla Fiorentina. In viola non ha fatto male ma Commisso non l’ha riscattato. Ora ricomincia dalla. I dettagli dell’affare li svela la Gazzetta dello Sport.arriva indall’Hertha Berlino condiche lapotrebbe ...

