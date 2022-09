La morte “sospetta” di Ravil Maganov | il vicepresidente della compagnia petrolifera russa Lukoil

(Di giovedì 1 settembre 2022), il presidente del cda di(la seconda societàpiù importante in Russia), è morto giovedì scorso a 67 anni dopo essere precipitato da una finestra al sesto piano del Central Clinical Hospital di Mosca: lo ha riportato oggi il Moscow Times citando i media locali. Una dipartita, quella di, quantomeno “”, dato cheè stata una delle poche compagnie russe a chiedere apertamente la fineguerra in Ucraina. A far pensare è anche il fatto che appena lo scorso maggio era venuto a mancare pure l’ex dirigenteAlexander Subbotin, la cuiaveva portato la poliziaad aprire un’indagine penale. La ...

Quella di Ravil Maganov è la decima dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Per la compagnia la causa è stata 'una grave malattia', per l'Interfax sarebbe 'caduto dalla finestra della sua stanza d'ospedale' Sullo ... Altra nella Federazione Russa. Ravil Maganov, presidente del cda della compagnia petrolifera russa Lukoil, è morto dopo essere caduto da una finestra della Clinica centrale ospedaliera di ... Era il presidente della seconda compagnia petrolifera russa che però in una nota specifica che il 67enne è scomparso per una "grave malattia". Nel marzo scorso aveva criticato l'intervento di Mosca in ...