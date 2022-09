Katia Ricciarelli stronca Placido Domingo | “Ad una certa età meglio smettere di cantare”

infoitcultura : Katia Ricciarelli stronca Placido Domingo: 'A una certa età meglio smettere di cantare' - infoitcultura : Katia Ricciarelli stronca Placido Domingo per il flop a Verona: “Ad una certa età meglio smettere di cantare” - FQMagazineit : Katia Ricciarelli stronca Placido Domingo per il flop a Verona: “Ad una certa età meglio smettere di cantare” - TerrinoniL : Katia Ricciarelli a Placido Domingo dopo il flop a Verona: «A una certa età meglio smettere di cantare» - lele_cap_27 : il nervoso risveglio di katia ricciarelli -

'Tutti i cantanti dovrebbero smettere a una certa età', è il consiglio arrivato da, che in passato è stata una grande soprano. Ha quindi tutto il diritto di offrire consigli al ...... ai professori d'orchestra e agli artisti che sono andati in scena con il tenore, ha aperto un vero e proprio caso su Domingo, sul quale oggi è intervenuta anche, voce lirica d'...La cantante lirica è stata protagonista sabato scorso del concerto con i Queenmania per unire musica leggera e lirica, «connubio di cui fu promotore Pavarotti» ...Lo dice da collega che ha condiviso con lui la scena internazionale e i calorosi applausi: “Placido, a una certa età è meglio smettere di cantare”. La soprano Katia Ricciarelli, dopo il doppio flop di ...