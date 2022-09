Istat, a luglio cala l’occupazione: non succedeva da un anno. Picco dei contratti a termine (Di giovedì 1 settembre 2022) A luglio 2022, il tasso di occupazione in Italia ha toccato il 60,3%, facendo registrare un calo dello 0,1%, ovvero di 22 mila unità in termini assoluti. Il dato è diverso tra uomini e donne, i primi infatti fanno registrare un aumento di 11 mila unità, mentre le seconde una diminuzione di 33 mila. Il dato sull’occupazione si riflette nel numero di inattivi, coloro che non hanno un lavoro ma nemmeno lo cercano, che nel periodo di riferimento si attestano al 34,4%, lo 0,2% in più rispetto a due mesi fa. Il trend è negativo su base mensile ma positivo su base annuale: rispetto a luglio 2021 di un incremento del 2,0% (ovvero 463 mila persone). Anche la disoccupazione cala. A luglio era il 7,9%, lo 0,1% in meno di giugno e 1,3% in meno rispetto allo stesse mese del 2021. ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) A2022, il tasso di occupazione in Italia ha toccato il 60,3%, facendo registrare un calo dello 0,1%, ovvero di 22 mila unità in termini assoluti. Il dato è diverso tra uomini e donne, i primi infatti fregistrare un aumento di 11 mila unità, mentre le seconde una diminuzione di 33 mila. Il dato sulsi riflette nel numero di inattivi, coloro che non hun lavoro ma nemmeno lo cercano, che nel periodo di riferimento si attestano al 34,4%, lo 0,2% in più rispetto a due mesi fa. Il trend è negativo su base mensile ma positivo su base annuale: rispetto a2021 di un incremento del 2,0% (ovvero 463 mila persone). Anche la disoccupazione. Aera il 7,9%, lo 0,1% in meno di giugno e 1,3% in meno rispetto allo stesse mese del 2021. ...

