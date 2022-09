Gorbaciov | Rizzo e i governicidi | questo ci passa il dibattito pubblico nostrano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Come ha scritto Lucio Caracciolo sul numero 6/22 di Limes, “molti fra noi occidentali sono stanchi di Ucraina, ma l’Ucraina non è stanca di noi”. Ossia, dopo la totale occupazione mediatica della conversazione ininterrotta sull’invasione russa, durata alcuni mesi, ormai si direbbe scattato l’effetto “marziano a Roma”. Come nella pièce di Ennio Flaiano, l’alieno atterrato nella capitale veniva accantonato in quanto noioso e risaputo dopo poche settimane di celebrità, così ora la tragedia di un popolo produce stanchezza e sbadigli. Un segnale è la sparizione dei pacifisti della prima ora, intenti a mostrarci quanto belle fossero le loro anime e quanto eticamente encomiabile risultasse il loro tormentone “pace/trattativa”; nella puerile ricostruzione della vicenda come un litigio tra ragazzini irresponsabili, da riportare alla ragione con qualche rimbrotto e l’ostentazione di una ...