Genova, paura per un incendio a Sturla: abitanti evacuati e strada chiusa per qualche ora (Di giovedì 1 settembre 2022) All’interno dell’edificio erano presenti taniche di benzina e batterie al litio che col fuoco rischiavano di esplodere: una circostanza che ha reso più impegnativo il lavoro dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con 30 uomini, e diversi mezzi Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 1 settembre 2022) All’interno dell’edificio erano presenti taniche di benzina e batterie al litio che col fuoco rischiavano di esplodere: una circostanza che ha reso più impegnativo il lavoro dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con 30 uomini, e diversi mezzi

