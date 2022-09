Gas: termosifoni a 19 gradi e accesi un'ora di meno Scuola, no al ritorno in Dad. Il piano di Cingolani (Di giovedì 1 settembre 2022) Temperatura giù di un grado e riscaldamento acceso per un'ora in meno, la sera, a partire da ottobre. E' l'indicazione, valida sia per le case sia per gli uffici pubblici, arrivata dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani durante il Consiglio dei ministri Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 settembre 2022) Temperatura giù di un grado e riscaldamento acceso per un'ora in, la sera, a partire da ottobre. E' l'indicazione, valida sia per le case sia per gli uffici pubblici, arrivata dal ministro della Transizione ecologica Robertodurante il Consiglio dei ministri Segui su affaritaliani.it

petergomezblog : Cingolani presenta (solo in cdm) il piano gas: da ottobre termosifoni abbassati di un grado e accesi un’ora in meno… - Tommasocerno : Siamo di fronte a un disastro epocale fra gas e bollette e il governo parla di spegnere i termosifoni una settimana… - FedeCenci : Confindustria avverte che la sospensione totale di gas da parte della Russia rischia di 'spegnere quasi un quinto d… - Affaritaliani : Emergenza gas, termosifoni giù e accesi un'ora in meno. Il piano Cingolani - M_Frassi : Idee poche e confuse. -