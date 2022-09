Far West dentro casa: arriva lo sfratto, ma lui prende la pistola e spara contro i proprietari (Di giovedì 1 settembre 2022) Minturno. arriva il giudizio immediato per C. M., il trentunenne di Mondragone che il ventotto marzo scorso, a Scauri, ha esploso alcuni colpi di pistola nei confronti di tre fratelli, fortunatamente senza conseguenze. I tre malcapitati, due residenti nella frazione minturnese e uno a Napoli, proprietari dell’appartamento, si erano recati davanti all’abitazione per invitarlo ad andarsene, visto che tra le parti c’era un contenzioso, con procedura di sfratto. Attimi di paura a Scauri: sparatoria per sfuggire allo sfratto Certo l’uomo, con a carico anche un arresto domiciliare per droga, non l’ha presa nel migliore dei modi. Nella serata del 28 marzo scorso, dunque, i tre proprietari si erano recati davanti al cancello dell’immobile, con l’intento di annunciare lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Minturno.il giudizio immediato per C. M., il trentunenne di Mondragone che il ventotto marzo scorso, a Scauri, ha esploso alcuni colpi dinei confronti di tre fratelli, fortunatamente senza conseguenze. I tre malcapitati, due residenti nella frazione minturnese e uno a Napoli,dell’appartamento, si erano recati davanti all’abitazione per invitarlo ad andarsene, visto che tra le parti c’era un contenzioso, con procedura di. Attimi di paura a Scauri:toria per sfuggire alloCerto l’uomo, con a carico anche un arresto domiciliare per droga, non l’ha presa nel migliore dei modi. Nella serata del 28 marzo scorso, dunque, i tresi erano recati davanti al cancello dell’immobile, con l’intento di annunciare lo ...

