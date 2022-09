Elezioni, Speranza sfida Meloni: “Le tue invettive somigliano a quelle dei No Vax, confrontiamoci” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei No vax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi?”: così il ministro della Salute Roberto Speranza in un Tweet rivolto alla presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Ti candidi a governare l’Italia: è giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione“, continua il ministro replicando a un post in cui Meloni lo accusava di aver completamente fallito sul piano sanitario, proponendo una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia e puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più il Green pass. Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) “Cara Giorgia, vedo che le tuesempre più adei No vax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi?”: così il ministro della Salute Robertoin un Tweet rivolto alla presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. “Ti candidi a governare l’Italia: è giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione“, continua il ministro replicando a un post in cuilo accusava di aver completamente fallito sul piano sanitario, proponendo una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia e puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più il Green pass.

ricpuglisi : Per evitare le mascherine a scuola, è obbligatorio non avere Roberto Speranza come ministro della salute, dunque è… - Adnkronos : #Elezioni, il ministro della Salute Speranza: 'Finora ho visto troppe ambiguità, dal 26 settembre avanti coi vaccin… - Corriere : Speranza a Meloni: «Invettive simili a quelle dei no vax». Conte: «Agenda Draghi insidiosa» - Verdoux11 : RT @ImolaOggi: Mentre mancano migliaia di medici e infermieri, e i reparti chiudono per mancanza di personale, Speranza si sollazza sfidand… - FrancoVox1 : @robersperanza @lageloni Se accettasse confronto con Speranza dissiperebbe in 10’ il suo sondaggio favorevole oggi!… -