Elezioni, D’Alimonte: “38% partito indecisi? E’ fake news, esito scontato, last minute ad 8%” (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Quella del partito degli indecisi al 38-40% è una fake news, un trucco del mestiere dei sondaggisti inteso a creare incertezza lì dove non c’è. E’ infatti sicuro che almeno il 30% di quel 38-40% non andrà a votare e che il voto del restante 8-10% non intaccherà lo scenario di un centrodestra che vince”. Lo dice all’Adnkronos il politologo Roberto D’Alimonte che aggiunge: “E’ dallo scioglimento delle camere che ripeto che queste sono Elezioni sono caratterizzate da una assoluta assenza di competitività. L’esito è scontato e cambiabile solo in presenza di un fatto straordinario. I votanti last minute possono fare solo una piccola differenza perché manca la novità, il partito che incarna ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Quella deldeglial 38-40% è una, un trucco del mestiere dei sondaggisti inteso a creare incertezza lì dove non c’è. E’ infatti sicuro che almeno il 30% di quel 38-40% non andrà a votare e che il voto del restante 8-10% non intaccherà lo scenario di un centrodestra che vince”. Lo dice all’Adnkronos il politologo Robertoche aggiunge: “E’ dallo scioglimento delle camere che ripeto che queste sonosono caratterizzate da una assoluta assenza di competitività. L’e cambiabile solo in presenza di un fatto straordinario. I votantipossono fare solo una piccola differenza perché manca la novità, ilche incarna ...

