Detenzione ai fini di spaccio | denunciato un 36enne

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – La lotta allodi stupefacenti in Irpinia condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Forino, che hannounper “aididi sostanze stupefacenti”. La pattuglia era impegnata in un servizio di controllo del territorio, quando, a Contrada, ha intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito. A bordo del veicolo un ragazzo del posto. Il suo atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’immediata perquisizione personale, veicolare e ...

occhio_notizie : Un 36enne è stato denunciato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” - gaiaitaliacomlo : I fatti sono avvenuti durante l’attività di controllo del territorio svolta dal Commissariato Centro - gaiaitaliacom : I fatti sono avvenuti durante l’attività di controllo del territorio svolta dal Commissariato Centro - torinonewsgaia : I fatti sono avvenuti durante l’attività di controllo del territorio svolta dal Commissariato Centro - gaiaitaliacom : Torino: due arresti per detenzione ai fini spaccio -

ObiettivoNews

Per salvaguardare la salute del sospettato, gli agenti sono riusciti a far desistere l'uomo dal commettere l'incauto gesto, per poi arrestarlo con l'accusa diaidi spaccio di ...Un 19enne è finito in manette perdi droga adi spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, nel Parco Verde di Caivano. Durante una perquisizione in un edificio dell'isolato c6 i militari hanno ... TORINO – Due arresti per detenzione ai fini di spaccio Due arresti per detenzione di spaccio negli scorsi giorni. Due persone intente a parlare che si sono allontanate appena hanno visto passare la ...Durante l’attività di controllo del territorio svolta dal Commissariato Centro, nel pomeriggio di giovedì 25 agosto, gli agenti hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupe ...