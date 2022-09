Covid: Ema, via libera in Ue ai vaccini aggiornati a Omicron 1 per over 12 (Di giovedì 1 settembre 2022) Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - E' arrivato l'atteso via libera in Ue ai primi vaccini anti-Covid aggiornati. Il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti raccomandato oggi di autorizzare due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro Covid. Si tratta del vaccino di Pfize-BioNTech Comirnaty*, bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e Omicron 1, e del vaccino Spikevax* di Moderna, bivalente e anch'esso mirato a ceppo originario e Omicron BA.1. I vaccini, spiega l'Ema nella nota in cui annuncia il verdetto, sono destinati all'uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno il ciclo di vaccinazione primaria contro ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - E' arrivato l'atteso viain Ue ai primianti-. Il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti raccomandato oggi di autorizzare dueadattati per fornire una protezione più ampia contro. Si tratta del vaccino di Pfize-BioNTech Comirnaty*, bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e1, e del vaccino Spikevax* di Moderna, bivalente e anch'esso mirato a ceppo originario eBA.1. I, spiega l'Ema nella nota in cui annuncia il verdetto, sono destinati all'uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno il ciclo di vaccinazione primaria contro ...

