Così le sigarette elettroniche possono danneggiare i polmoni (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli adolescenti che "svapano" sono più soggetti a bronchiti croniche e a respiri sibilanti. L'appello ai politici: informate i giovani e le famiglie, potrebbero esserci anche rischi cardiovascolari Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli adolescenti che "svapano" sono più soggetti a bronchiti croniche e a respiri sibilanti. L'appello ai politici: informate i giovani e le famiglie, potrebbero esserci anche rischi cardiovascolari

MarinoVenegoni : @belcaratteree Forza continua così un brutto vizio che va tolto soprattutto per te una volta superato i primi giorn… - GerardoQuidacc1 : @silviaaaaa28 Anche mia moglie. Così fumate doppio.meglio sigarette forti.almeno per un'ora quieti! - rossonerodocg : @HoaraBorselli La droga fa schifo Ma i 7 milioni di consumatori continueranno a fumare thc Così come i milioni di… - hyn4jin : @y3strn comunque stavo x prenderti per il culo per “sigarette” perché ormai sono così abituato con “cigarettes” che mi sembrava sbagliato ?? - dollparts1120 : @edvinotshe praticamente quando compri un pacchetto nuovo di sigarette la prima che prendi la giri esprimendo un de… -